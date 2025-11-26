Veteriner Hekimler Odası Başkanı M. Fatih Şerbetci ve yönetim kurulu üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne atanan Fatih Göçmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni görevine atanmadan önce Boğazkale İlçe Müdürü olarak görev yapan Fatih Göçmen’i makamında ziyaret eden oda yönetimi kendisine başarı dileklerinde bulundu.

Oda Başkanı M. Fatih Şerbetci, ziyarette yaptığı açıklamada, oda olarak Fatih Göçmen’in yanında olduklarını ve yeni görevinde her zaman destek sağlayacaklarını söyledi.

Şerbetci, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanındaki çalışmaların işbirliği içinde daha da güçleneceğini vurguladı.

Fatih Göçmen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’da hayvan sağlığı ve su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. (Haber Merkezi)