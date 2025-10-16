Arca Çorum FK cumartesi akşamı Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım saat 12’de tesis 2 nolu sahada başlayan antrenman ısırma haraketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş daha sonra büyük sahada Hatayspor maçının oyun taktiğini çalıştırdı.

Kırmızı Siyahlı takım tam sahada yaptığı bu taktik çalışmada Çavuş futbolculara mevkisel olarak yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Sık sık oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulunan Teknik Heyet futbolculardan çıkarken top kaybı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra kanatlardan ve cepheden atak sonlandırma çalışması yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcular gol çalışması da yaptı.

Takım olarak atağa çıkıldığında atağın sonlandırılmasının önemine dikkat çeken Teknik Heyet futbolculardan rakibin hızlı çıkışa izin vermemek için atağı mutlaka sonlandırmalarını istedi.

Çorum FK Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın Hatay’a hareket edecek.