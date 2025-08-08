Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'daki arkeolojik kazılarda bulunan yaklaşık 2 bin 200 yıllık demir mızrak, Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisinde ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsünce Hattuşa Ören Yeri'nde 2010'da yürütülen kazı çalışmalarında, Galat dönemine ait bir kalede demir mızrak bulundu.

Bilimsel çalışma sürecinin ardından, uygun koruma şartlarında Boğazköy Müzesi deposuna kaldırılan mızrak, Bakanlığın "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında Boğazköy Müzesi'nde açılan "Hapalki: Demir" sergisinde ilk kez sergilenmeye başlandı.

185 santimetre boyunda, uç kısmında 2 demir süs eşyası asılı mızrak, 83 demir eserin yer aldığı sergide en dikkati çeken eser oldu.

Hattuşa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, AA muhabirine, serginin en önemli eserinin demir mızrak olduğunu söyledi.

- Mızrağın silah değil, tören objesi olarak kullanıldığı düşünülüyor

Mızrağın arkeolojik açıdan önemli bir eser olduğunu belirten Schachner, "Hemen hemen benim boyumdaki mızrak bir prestij objedir. Demir dövülerek yapılmış fakat bir silah olarak düşünülmemiş çünkü uç kısmının her iki tarafında 2 asma obje eklenmiş. Dolayısıyla bugün çözemeyeceğimiz bir törende veya sembol olarak kullanıldığını söylememiz mümkün." dedi.

Eserin milattan önce üçüncü veya ikinci yüzyıllara ait olduğunu dile getiren Schachner, "Bu eser Galat dönemine ait yani milattan önce 3-2. yüzyıla ait. Tahkim edilmiş küçük bir kalede bulundu. Yerinde, duvarın dibinde uzanmış şekilde bulundu. Ben çok araştırdım, Anadolu'da eşi benzeri yok. Galatların veya Keltlerin yaşadığı bölgelerde buna benzer bir şey yok. Dolayısıyla manasını tam ortaya koyamasak da çok çarpıcı bir eser olduğunu söylememiz mümkün." diye konuştu.

Hattuşa'nın çok dönemli bir ören yeri olduğuna işaret eden Schachner, şunları kaydetti:

"Buradaki arkeolojik kazıda, Kesikkaya mevkisinde Hitit'in üzerine yerleşen bir Galat dönemine ait küçük bir kaleyi kazmıştık. Demir mızrak o kalenin ana odasında bulundu. Eser bütün halinde çıktı, hiçbir eksiği yok. 185 santimetre uzunluğunda bir bütün olarak korunmuş. Belki kendi döneminde daha iyi tutulabilmesi için sap etrafında organik bir malzeme, deri, kumaş ya da yün gibi bir şeyle sarılmış olabilir. Günümüze dek en iyi şekilde korunmuştur."