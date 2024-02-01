Yağmur Tur U 14 final grubunda ikinci devrenin ilk maçlarında iki maçta berabere bitte ve grupta sıralama değişmedi.

Hattuşa ile Osmancık Kandiberspor takımları karşılaştı.

İlk yarıda Osmancık deplasmanında rakibini 2-0 yenen Hattuşaspor bu maçı alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyordu.

Geçtiğimiz maçta evinde Vefaspor’u yenerek moral bulan Osmancık Kandiberspor ilk yarının son dakikalarında 38. dakikada Anıl Balcı’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında Hattuşa Gençlikspor beraberlik için baskı kurdu. Maçın 64. dakikasında sahalarda ilginç görülen bir golle beraberliği sağladı.

Hattuşa Gençlikspor orta sahaya yakın noktadan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanmak üzere kaleci Batın geçti.

Sert vuruşunda rüzgarında etkisi ile direk Osmancık Kandiberspor ağlarına gitti ve bu golle Hattuşa Beraberliği sağladı.

Maçın kalan bölümünde takımların çabası gol getirmedi ve takımlar 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Bu sonuçla Hattuşa Gençlikspor 5 puanla ikinci Osmancık Kandiberspor ise 4 puanla üçüncü sıradaki yerini konudu.



SAHA: İtfaiye.

HAKEM: Ertuğrul Boyraz.

HATTUŞA GENÇLİKSPOR: Batın, Kerem, İbrahim, M.Emin, Mert, Erdem, Merthan, Ömür, Ö.Faruk, Hasan, Efe, M.Eren, Galip, Fatih, Arda, Berkay, Mehmet, Ö.Yasin.

OSMANCIK KANDİBERSPOR: Elvan, Enes, Yılmaz, Anıl, Demir, M.Buğra, M.Eren, Serkan, Ahmet, Metehan, Kerem, Ahmet, Bertuğ, Fatih.

GOLLER: 38. dak. Anıl (Osmancık Kandiberspor), 64. dak. Batın (Hattuşa)