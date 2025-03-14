Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, vatandaşların zekat, fitre ve hayır bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım beraberinde İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Dr. Fazıl Saraç, Yasin Baykal, TDV Çorum Şube Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe ve din görevlileri Cezmi Durmuş ve Ünal Sakallı ile birlikte hayırseverler tarafından bağışlanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, yardım faaliyeti ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemini vurguladı.

“Toplumumuzun her kesiminden vatandaşlarımızın vakfımıza ulaştırdığı bağışlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yardımlaşma ruhu, birbirimize olan dayanışmamızı güçlendirerek, toplumsal huzurumuzu sağlıyor” diyen Yıldırım, bağış yapan tüm Çorumlu hayırseverlere teşekkür etti.

Yardım dağıtımı sırasında, ihtiyaç sahipleriyle görüşen Müftü Yıldırım, onların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve sorunlarını dinledi.

Yıldırım, "Bu tür çalışmalar, sadece maddi yardım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal birlikteliği pekiştiriyor ve insanların birbirlerine olan sevgi ve saygısını artırıyor” dedi. İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, bu çalışmalarla toplumun en dezavantajlı kesimlerine destek olmayı amaçlıyor.

