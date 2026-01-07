Çorum Hazır Elbiseciler Odası Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Necati Şimşek ile Serap Usta Özdemir başkanlık için yarıştı. 223 oy alan Necati Şimşek güven tazeledi.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi.

Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Daha sonra başkan adayları Necati Şimşek ve Serap Usta Özdemir birer konuşma yaparak odaya üye esnaflardan destek istedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Yapılan oylama sonucu 480 üyenin bulunduğu odada 223 oy alan Necati Şimşek yeniden başkan seçildi.

Serap Usta Özdemir ise 84 oyda kaldı.

Bu sonuçların ardından Necati Şimşek güven tazeleyerek yeniden başkan seçilirken, Hazır Elbiseciler Odası yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Tuğçe Olukçu, Sevilay Çağlayan, Şükrü Özden, Muhterem Aydıner, Ali Sığlam ve Halit Özcan”

Denetim Kurulu; “Fethiye Altıner, Yasin Kahramantekin ve İsmail Emre Öz”