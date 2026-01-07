Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

PFDK'ya sevk edilenler arasında 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Sivasspor'un hocası Mehmet Altıparmak'ta yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi