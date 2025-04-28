Ahlatcı Çorum FK'dan istifa eden Teknik Direktör Tuncay Şanlı, gazeteci Ali Atan ile Mehmet Güley'in sunduğu "Kronometre" programına telefonla bağlandı.

Tuncay Şanlı, programda istifa gerekçelerini açıklayarak gelinen süreci anlattı.

Amedspor maçında alınan yenilgi ile Play-Off hedeflerinden az da olsa koptuklarını belirten Şanlı, Ankaragücü maçındada mücadeleyi görmediğini belirterek şunları söyledi:

"Play-Off hedeflerimizi tekrardan yeşertmek adına Ankaragücü maçına mutlak 3 puan hedefi ile çıktık. Ancak maç içinde oyuncularımın mücadele etmemesi beni üzdü. Mücadelenin olmadığı yerde ben olmam. Bir takım fiziksel olarak iyiyse mücadele etmek zorunda. Ben de Tuncay Şanlı böyle oldum. Ankaragücü maçında oyuncularımda malesef bu mücadeleyi göremedim. Bende maç sonunda oyuncularıma teşekkür edip kendileri ile çalışmayacağımı söyledim. Birde bu yenilgi zaten hedefimizden uzaklaştık. Hedef olmadığı için de böyle bir ayrılık gelişti."

'Çorum'da çalışmak keyifliydi' diyen Şanlı, programda şu açıklamalarda bulundu:

"Amacım ilk başta oyuncuların psikolojisini yerine getirmekti. Bunu başardık. Son ana kadar da Play-Off hedefimiz de vardı. Ama olmadı. Ben Çorum'a hem ağabeylik ve hem hocalık yapmaya geldim. Performansım ile şehrin dinamiklerini de harekete geçirdiğimizi düşünüyorum.

Çorum benim için çok keyifli bir ortamdı. Çorum'da da her hocanın çalışmak isteyeceğini düşünüyorum. Şehirde gezerken çok iyi ağırlandık. Çorum'un futbol kenti olması için bazı dinamiklerin devreye girmesi ve birlik olunması lazım.

Başkanımız bana göreve devam etmemi istedi. Ama ben hedef olmadığı için verimli olamayacağımı söyledim. Bu yüzden kendisinden affımı isteyerek dinleneceğimi söyledim. Çorum FK'ya başarılar diliyorum. Umarım kulüp hak ettiği yere gelir."