Vali Zülkif Dağlı, Yaz spor okullarının açılış töreninde yaptığı konuşmada hedeflerinin 90 bin üzerinde genci Çorum’da sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

Gençlerle bir arada olmanın gurur verici olduğunu belirten Vali Dağlı, Çorum’da gençleri spora teşvik etmek ve onları sporla buluşturmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençler için önemli yatırımlar yaptığının da altını çizen Dağlı, “Hedefimiz 90 bin üzerinde gencimizi, öğrencilerimizi sporla buluşturmaktır. Çorum’da tesislerimiz oldukça iyi durumda. Günden güne de önemli tesisler Çorum’a kazandırılıyor. Bu tesisleri gençlerimizle doldurmak başlıca görevlerimizden olması lazım. Gençlerimize her türlü imkanlar kurumlarımız tarafından sunuluyor. Gençlerimizde bu imkanları iyi değerlendirmelidir.

Çocuklarımıza sadece spor değil, spor ahlakını da aşılamakla yükümlüyüz. Yaz spor okulları kapsamında sadece sportif faaliyetler olmayacak piknikler, oyunlar gibi eğlenceli imkanlarda gerek il özel idaremiz, gerekse il müdürlüğümüz tarafından sunulacak. Yazı sporla dolu dolu geçirmek adına bütün gençlerimizi spor salonlarına davet ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.