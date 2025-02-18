Erkekler Voleybol 2. liginde şampiyon olarak 1. lige yükselmeyi başaran Sungurlu Belediyespor altı yıl aranın ardından yeniden 1. ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Kuşkusuz bu başarıda ilçede yaklaşık 30 yıldır voleybol branşında yaptığı çalışmalarla ilçeye büyük başarılar kazandıran Mustafa Özdemir’in katkısı büyük.

Pazar günü oynanan Denizlispor maçını 3-0 kazanarak gruptan ikinci olarak 1. lige yükselmeyi başaran Sungurlu Belediyespor’u bu mutlu anında Belediye Başkanı Muhsin Dere de yalnız bırakmadı. Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Eskişehir’de takımlarının yanında olan Muhsin Dere kupa töreninin ardından yaptığı konuşmada ise mutluluğunu dile getirdi.

Muhsin Dere, Sungurlu’yu her alanda bir üst lige çıkarmak için kendilerine hedef koyduklarını ilk olarak futbolda 1. Amatör Küme’ye yükseldiklerini bugünde voleybolda 1. lige yükselmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. İlçenin her alanda gelişimine olduğu gibi sportif alanda da hak ettiği yerlere gelmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Dere, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti ve 1. ligin Sungurlu’ya hayırlı olmasını diledi.

Yıllardır ilçede voleybolun gelişimi için özverili çalışmaları ile takdir toplayan antrenör Mustafa Özdemir ‘de bu mutluluğu bir kez daha yaşamanın haklı gururunu yaşıyor. 2017-18 sezonunda da 1. ligde mücadele ettiklerini belirten Özdemir ‘Bu sezon başında Belediye Başkanımızın bize verdiği destek ve gösterdiği hedef doğrultusunda çok yoğun ve yorucu bir sezon geçirdiklerini belirterek ‘Hedefe adım adım gitmek için çizdiğimiz yol haritasını başarı ile uyguladık.

Gruptan çıkmayı başardık ardından yarı final grubunda son olarak da final etabında hak ettiğimiz galibiyetleri alarak Çorum ve Sungurlu’nun ismini 1. lige yazdırmayı başardık. Bu başarıda tabiki salonda sezon boyu ter akıtan ve emek veren sporcu kardeşlerimin ve benimle birlikte görev yapan teknik ekipte de arkadaşların katkısı çok büyük. Ancak bizlere bu imkanları sağlayan ve bizim hedefe ulaşmamız için maddi ve manevi olarak hep yanımızda olan Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanımız Muhsin Dere, Belediye Başkanı Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray’a ve evimizde oynadığımız maçlarda bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçede voleybol kültürü oluşturma adına yaptığımız çalışmalar sonucunda erkek kadın bir çok kategoride takımlar ile il birinciliklerinde mücadele ediyoruz. 1. lige çıkmak alt yapılarımıza yeni sporcular kazandırmak adına son derece önemli. Bu yoğun ve yorucu sezonun ardından bir süre dinleneceğiz ve hemen ardından da Başkanımız ile yapacağımız görüşmeler sonunda 1. ligin yol haritasını belirleyeceğiz, Tabiki öncelikli hedefimiz bu ligde kalıcı olmak’ dedi.