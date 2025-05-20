Arca Çorum FK U 19 takımı Teknik Direktörü Selahattin Karaca yarın başlayacak U 19 Bölgesel Gelişim Ligi finallerinde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Karaca, bu tür organizelerde iyi başlamanın çok önemli olduğunu belirterek ‘İyi başladığımız takdirde hedefe ulaşacağımıza inanıyorum’ dedi.

Ligde ilk haftalarda yeni kurulan takım olmaları nedeni ile istedikleri oyunu ve skorları alamadıklarını belirten Karaca daha sonraki etaplarda ise toparlanarak çıkışa geçip ligi ikinci bitirererek play-off oynamaya hak kazandıklarını söyledi.

Sebatspor ile oynadıkları play-off maçında ise takım olarak inanılmaz bir mücadele verdiklerini belirten Karaca ‘Bu maçta aldığımız galibiyet verdiğimiz mücadele bizleri finallerde oldukça umutlandırdı. Gruplarında zirveye oynayan sekiz takımın mücadele edeceği final grubunda hiç bir maç kolay olmayacaktır. Bizim hedefimiz belli. Şampiyon olmak istiyorsak iyi başlamak zorundayız. Onun içinde uzun süredir devam eden çalışmalarımızda futbolcularıma bunları aktarıyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tek eksiğimiz maçların oynanacağı çim sahada antrenman yapma imkanı bulamadık. Tesis sahalarının bakıma alınması nedeni ile bu konuda eksik kaldı. Mazeretimiz yok bugün İzmir’de yapacağımız çalışma ile hazırlıklarımızı tamamlayacağız. A takımda forma giyen Taha Reçber’i kadromuza aldık o bölgedeki eksiğimizi giderdik. İyi başladığımız takdirde finale kadar gideceğimize inanıyorum. Bu inançla hazırlandık. Tabiki bu kadronun içinde A takıma oyuncu göndermekte öncelikli hedefimiz. Bu maçlarda futbolcularımızın kendilerini göstermesi adına son derece önemli bir kriter olacaktır. Futbolcularıma inancım tam ve hedefe ulaşmak için sahada gereken mücadeleyi vereceklerdir’ dedi.