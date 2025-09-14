AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ve beraberindeki heyet, Ankara SGK İl Müdürü hemşehrimiz Ömer Tök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nuh Aluç beraberinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ve partililerle Ömer Tök'e yeni görevinde başarılar diledi.

Aluç, "Ankara SGK İl Müdürlüğüne atanan kıymetli kardeşim Sayın Ömer Tök’ü AK Parti ilçe teşkilatı olarak hayırlı olsun ziyaretine gittik. Nazik misafirperverliği ve hoş sohbeti için kıymetli müdürümüze teşekkür eder yeni görevinde başarılar dilerim." dedi.