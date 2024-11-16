Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde temsilcimiz Çorum Gençlikspor ilk yarının son maçında yarın evinde grupta lider durumda bulunan Sinopspor ile karşılaşacak.

Ligde iki maçını da kazanarak 4 puanla lider durumda bulunan Sinopspor ile iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Çorum Gençlikspor yarın Tevfik Kış Spor Salonunda karşılaşacak.

İlk kez geçtiğimiz sezon 2. ligde mücadele eden Çorum Gençlikspor kendi alt yapısından yetiştirdiği sporcularla mücadele ediyor. Geçen sezon kazandığı tecrübe ile bu sezon lige daha iddialı başlayan Çorum Gençlikspor yarın saat 12’de Tevfik Kış Spor Salonu’nda grupta ilk iki maçını kazanan lider Sinopspor ile karşılaşacak.

Gençlikspor Hentbol antrenörü Taner Adıktı kendi alt yapılarından yetiştirdikleri sporcuları ile mücadele ettikleri yılda bu yıl üzerine koyarak gitmek istediklerini belirterek bugün grup lideri Sinopspor ile oynayacakları zorlu maça tüm Çorumluları davet etti.

Adıkdı hedeflerinin yarınki maçta grup liderini yenerek zirveye ortak olmak olduğunu söyledi.

Hakemler Kayseri’den

Çorum Gençlikspor ile Sinopspor bayan hentbol takımları arasındaki maçı Kayseri bölgesi hakemleri Ahu Topcu ve Sonay Altınay ikilisi yönetecek. Maçın gözlemcisi ise Amasya’dan Teoman Kalkan.