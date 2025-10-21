Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu ‘Hep birlikte bu takımı şampiyon yapacağız’ dedi.

Başkan Baran Korkmazoğlu cumartesi akşamı oynanan Hatayspor maçının bitiş düdüğünün ardından karşılaşmayı birlikte izlediği Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takımlarını yalnız bırakmayan taraftarların bulunduğu tribünün altına giderek burdan onlara bir konuşma yaptı.

Başkan Baran Korkmazoğlu ‘Hepinizin ayağınıza yüreğinize kalbinize sağlık. Yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri burda yalnız bırakmadınız. Bugün yendik yenilebiliriz de ancak şundan emin olun güzel günler olacak. Bu yolun sonu şampiyonluk. Bu şampiyonluğu da sizler bizler ve tüm camia olarak birlikte bu takımı şampiyon yapacağız. Bize inanın bize güvenin yolun sonu güzel olacak. Hepinizin ayağına yüreğine ve ayaklarına sağlık’ dedi ve taraftarları alkışladı.

Başkan Baran Korkmazoğlu’nun konuşmasından sonra tribünde maçı izleyen Kırmızı Şimşekler Tribün Lideri Hüseyin Nalcı da ‘Başkanım bizler inandık bu takım hiç bir stadyumda yalnız kalmayacak. Bu pankardı her stadyumda asacağız ve takımımıza destek vereceğiz. Size yönetime ve takıma inancımız tam inşallah sezon sonunda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacağız’ dedi.