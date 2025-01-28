Beltaş 1. Amatör Küme’de üçüncü maçlar sonunda görünen o ki şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi kıran kırana devam edecek.

Üçüncü maçlar sonunda puan kaybetmeden takım kalmazken üç takım mağlup olmadı. İki Alaca takımıda ilk üç maç sonunda iddialarını ortaya koymayı başardılar. İlk iki haftanın galibiyeti olmayan iki İskilip takımı üçüncü maçlarında kazanarak ligin altını ve üstünü karıştırdılar.

İlk iki maçında gol yağmuru ile farklı kazanan HE Kültürspor takımı üçüncü maçında kendisi gibi namağlup Alacagücüspor maçı futboldan daha çok gerilimin ve mücadelenin öne çıktığı bir karşılaşma oldu.

Bunun sonucunda da iki takım sahadan golsüz beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Alaca Belediyespor ise sahasında Gülabibeyspor önünde 3-0’lık galibiyet ile ayrılarak sıralamada ikinci sıraya yükseldi.

İskilipspor ilk iki maçtan bir puanla ayrıldıktan sonra çıktığı Ulukavakspor maçında ilk yanıdaki etkili oyunu ile 5-1’lik skorla galip ayrılarak ilk üç puan sevincini yaşadı.

İskilip ilçe sahasında oynanan diğer maçta ise galibiyeti olmayan iki takımın maçında konuk Osmancıkgücüspor takımı 2-0 öne geçtiği maçta İskilipücü zoru başardı ve rakibini son 15 dakika içinde bulduğu gollerle 3-2 yenerek üç puan sevincini yaşadı.

1. Amatör Küme’de dördüncü hafta maçları 2 Şubat pazar günü oynanacak.