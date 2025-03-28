Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Atahan Atlı Spor Kulübü arasında binicilik konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu ile Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanı Prof Dr. Erkan Demirkan ile Atahan Atlıspor kulübü yetkililerinin yaptıkları görüşmeler sonunda hazırlanan protokol imzalandı.

Protokol kapsamında öğrenciler atlı binicilik ve hipoterapi alanlarında eğitimler verilmesi planlanmakta. Ayrıca, müfredata eklenen Atlı Binicilik dersi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yapılan iş birliğiyle, öğrencilerin mezuniyet sonrası sahip olabilecekleri iş olanaklarının artırılması ve mezun profillerinin güçlendirilmesi hedeflenmekte.

Bununla birlikte, atlı binicilik ve hipoterapi alanlarında Avrupa Birliği projelerinin geliştirilmesi ve ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi konusunda karşılıklı mutabakata varıl. Bu iş birliğinin, öğrencilerimize hem akademik hem de uygulamalı anlamda önemli katkılar sunması beklenmektedir.