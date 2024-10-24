Vakıf 19’un öncülüğünde, “Renklerle Hitit Uygarlığı Buluşması” adlı uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde açılacak.

Japon arkeoloji ekibi tarafından Kırşehir Kaman’da Hitit kazılarının sürdürüldüğünü de hatırlatan Alper Bilan, Kaman Japon Bahçesi ve Kaman Müzesi ziyaretlerinin de programda yer aldığını kaydederek, serginin 5 gün açık kalacağını, açılış günü müzik ve dans gösterilerinin sunulacağını bildirdi.

Vakıf 19 Başkanı Bilan, kendilerine destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, etkinliğe ev sahipliği yapan Kırşehir Belediyesi’ne, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’ne, Japon akademisyenlere ve sergiye katılan sanatçılara teşekkür ederken, farklı kültürler arasında sevgi ve barış köprüleri kurmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın sanat ve sanatçılar yaşamımızda hep var olsunlar ve eserlerinden yayılan ışıkla evrenimizi aydınlatmaya devam etsinler.” ifadesini kullandı.