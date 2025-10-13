Hitit Üniversitesi, her yıl geleneksel hale getirdiği “Hitit’e Hoş Geldin Şenliği” ile 2025–2026 akademik yılını coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

Etkinlik, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.30’da Kuzey Kampüsü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Üniversite yönetimi, tüm öğrencileri bu büyük buluşmaya davet ederek “Hitit’e Hoş Geldin Şenliği 2025”in dopdolu etkinliklerle geçeceğini duyurdu.

Etkinlikte öğrenciler, konserler, yarışmalar, dans gösterileri, oyun alanları ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşayacak.

Kampüs atmosferini renklendirecek şenlikte ayrıca, üniversite kulüpleri ve öğrenci toplulukları stantlar açarak yeni üyelerini karşılayacak.

Gün boyunca müzik performansları, sahne etkinlikleri ve çekilişlerle öğrenciler eğlence dolu bir kampüs günü geçirecek.