Arkeolog ve yazar Özlem Ertan’ın yeni romanı ‘Kanatlı Güneş’ Genç Destek Yayınları’ndan çıktı.

‘Bir Hitit Masalı’ serisinin ilk romanı olan ‘Kanatlı Güneş’ her yaştan okurları Hitit döneminde maceralı bir yolculuğa davet ediyor.

Arkeolog ve yazar Özlem Ertan, yeni romanı 'Kanatlı Güneş'le okuyucuyu bir Hitit masalının içine davet ediyor.

Fantastik edebiyat türünde bir roman olan Kanatlı Güneş'te annesiyle birlikte Hititlerin kutsal saydığı Yazılıkaya’yı ziyaret eden Aruna, zamanda yolculuk yapıp Hitit Çağı’na gidiyor.

Çok geçmeden Hititlerle bir bağı olduğunu ve Hattuşa’da tamamlaması gereken görevleri bulunduğunu öğreniyor.

Romana göre karanlığa gömülen Hitit diyarında Güneş’in yeniden doğması Aruna’ya bağlıdır.

Aruna büyücülerle ve canavarlarla savaşırken Hititleri de yakından tanır.

GÜCÜNÜ ANLATIYOR

Özlem Ertan, Kanatlı Güneş'te okuyucunun; sanatı, dini, savaşları, güçlü krallığı ve kralları ile Anadolu’da hüküm sürmüş en önemli uygarlıklardan birini yaratan Hititlerin yaşamına yakından tanık olmasını sağlıyor. Kanatlı Güneş sadece tarihi ve fantastik bir macera değil, bir kız çocuğunun kendi gücünü keşfedişinin de öyküsü.

BÜYÜK UYGARLIK

Hititler, Anadolu'da hüküm sürmüş bir imparatorluktu. 'Hint-Avrupa dil ailesi'ne dahil bir dil konuştukları için Hint-Avrupa kökenli bir topluluk olduğu kabul ediliyor. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'ya göç ederek yerli Hatti toplulukları üzerinde hakimiyet kurdukları biliniyor. Hattuşa M.Ö. 17. yy.’ ın ikinci yarısında, Hitit Kralı I. Hattuşili tarafından başkent olarak seçilmişti. Hitit Devleti’nin kurucusu I. Hattuşili Kızılırmak içindeki bölgede ülkesinin birliğini sağladıktan sonra, Yukarı Fırat bölgesinde hakimiyet kurmuştu.