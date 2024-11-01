Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde lisans öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen “Cumhuriyet Kupası” organizasyonunu tamamlandı.

Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak düzenlenen etkinlikte, öğrenciler voleybol, futsal, badminton ve basketbol dallarında kıyasıya mücadele etti.

Turnuva boyunca, dostluk, takım ruhu ve rekabet duygularının pekiştirildiği, birlik ve beraberlik içinde geçen organizasyon, izleyicilere de coşkulu anlar yaşattı.

Cumhuriyet Kupası, öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve fiziksel gelişimlerine de katkı sağlama amacımızı yansıtan bir etkinlik olarak öne çıktı.

Turnuvada voleybol branşında Antrenörlük 2 bölümü öğrencilerinin Atsızlar takımı birinci olurken Antrenörlük 3 takımı ikinci Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencilerinin kurduğu Victory takımı ise üçüncü oldu.

Futsal’da ise Last Dance takımı birinci olurken Ümit milli Çorum takımı ikinci Bob Marley takımı ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Organizasyonun sonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’in de katılımıyla dereceye giren takımlara yönelik kupa ve madalya töreni düzenlendi. Kupa ve madalyalar, Rektör Yardımsı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Dekan Yardımcsı Prof. Dr. Erkan Demirkan, Rekreasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Taşkıran, Basketbol branş koordinatörü ve Yöneticilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çisem Ünlü, Futsal branş koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, Voleybol branş koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Turgut Yıldırım, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Zafer Yüksel ve Fakülte Sekreteri Zeki Berksun’un katılımıyla öğrencilere verildi.