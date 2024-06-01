Hitit Üniversitesi "EN FİT" öğrencisini arıyor! projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hitit Üniversitesi işbirliği'nde gerçekleşti.

Öğrencilerin aktif bir yaşama teşvik edilmesi ve fiziksel uygunluklarının geliştirilmesi kapsamında bu yıl birincisi gerçekleştirilen projeye, Hitit Üniversitesinin birçok fakülte ve önlisans (Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İİBF, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) programlarında öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hitit Üniversitesi işbirliği'nde gerçekleştirilen projenin yürütücülüğünü Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Demirkan ve Doç. Dr. Sema Can, saha çalışmalarının yürütücülüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Abdürrahim Kaplan, Arş. Gör. Dr. M. İsmail Tosun ve Arş. Gör. Mustafa Arıcı yaptı.

Projeye, sağlık sorunu olmayan, aktif öğrenim hayatına devam eden gönüllü öğrenciler dahil edildi. En FİT öğrenciyi belirlemek için, aerobik uygunluk, kassal uygunluk ve kuvvet ile esneklik ve vücut kompozisyonunu içeren bazı testler uygulandı.

Yapılan analizler sonucunda, kadın ve erkek kategorisinde olmak üzere en yüksek puanları toplayan, ilk 3'e giren öğrencilerimize başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Projenin genişletilerek periyodik olarak her yıl uygulanması planlanmaktadır.

Projenin ilk yılında ödüle layık görülen ‘En Fit’de kadınlarda Nesrin Sak, Merve Akyokuş ve Fermudiye Yalçınkaya erkeklerde ise Seydi Kaan Yurdakul, Mehmet Kalyoncu ve Muhammed Emirhan Koltukcu oldu.