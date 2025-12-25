Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen “Hitit’ten Yeşeren Umutlar” projesinin, kapanış programı gerçekleştirildi.

Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, kurum müdürleri, STK temsilcileri, emniyet amirleri, projeye katılan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan çocuk ve gençlerin toplumsal hayata kazandırılması amacıyla hazırlanan “Hitit’ten Yeşeren Umutlar” projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde yaklaşık 17 bin 750 kişiye ulaşıldığını söyledi.

Pehlivan, proje tanıtım programında yaptığı konuşmada, polisin temel amacının bireylerin hak ve özgürlüklerini korku ve endişeden uzak, güven ortamı içerisinde kullanabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Projenin Emniyet Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme Kurulu tarafından 531 bin 200 lira bütçe ile onaylandığını aktaran Pehlivan, projenin birçok kamu kurumunun katkılarıyla uygulandığını ifade etti.

Proje kapsamında 2 bin 540 çocuk ve gence yönelik bilgisayar tamir, bakım ve onarım, robotik kodlama, yüzme, müzik/enstrüman, yaratıcı drama ve İngilizce kursları düzenlendiğini belirten Pehlivan, ayrıca Alacahöyük ve Hattuşa gezileri ile doğa yürüyüşü etkinliklerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kursiyerlere eğitim setleri, sportif malzemeler ve müzik kursu öğrencilerine bağlama temin edildiğini dile getiren Pehlivan, kültürel etkinliklere katılan öğrencilere kumanya ikramında bulunulduğunu aktardı.

Proje kapsamında yapılan anket çalışmalarıyla elde edilen veriler doğrultusunda öğrenciler, aileleri ve eğitsel çevreleri dahil olmak üzere yaklaşık 17 bin 750 kişiye ulaşıldığını aktaran Pehlivan, projeye destek veren kurumlara, eğitimcilere, ailelere ve emniyet personeline teşekkür etti.

Vali Ali Çalgan ise; “Proje ile gençlerimize, çocuklarımıza polisle ilişkilerinde, onlara bakışlarında yeni bir ufuk açmasının yanında çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın her birinin hayatında yeni bir pencere açılmıştır.” dedi

Konuşmaların ardından Ulukavak Anaokulu öğrencilerinin ‘güvenli trafik’ konulu hazırladığı drama gösterisi büyük alkış topladı.

Program öğrencilerin saz dinletisi ve projeye destek sunan kamu kurumlarına ‘Teşekkür Belgesi’ takdimi ile sona erdi.

