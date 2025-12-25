Sultanlar’ın maçlarını Olgun ve Acar yönetecek
Pazar günü oynanacak Erzurum FK maçı öncesi basınla bir araya gelen Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci yarı 4 yada 5 oyuncuyu kadroya katmayı planladıklarını belirten Eroğlu, transfer listesinin hazır olduğunu kaydederek; "Kadromuza 4-5 oyuncu katmayı planlıyoruz. Mevki anlamında istediklerimiz var ama kolay değil. Amacımız takıma katkı sağlayacak, şampiyonluk yolunda takıma performans anlamında en yüksek katkıyı sağlayacak oyuncuları katmak." dedi

Muhabir: Fatih Battar