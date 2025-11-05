Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenledi.

“Cumhuriyetin 102. Yılı” adlı programa Hitit Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve vatandaşlar katıldı.

Millet Bahçesinde yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı.

Daha sonra Hitit Üniversitesi akademik personellerinden ve Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün akademik danışmanı olan Doç. Dr. Ayten Akcan “Cumhuriyet Bize Emanet” konulu açılış konuşmasını yaptı.

29 Ekim’i yalnızca Cumhuriyet’in ilanı olarak değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşu, uyanışı, hak ve özgürlükleri elde edebilmek adına ilk adımların atıldığı yüce bir gün olarak kutlanması gerektiğinin ifade eden Doç. Dr. Ayten Akcan, 29 Ekim’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, fedakâr halkın canı gönülden katılımıyla başlattığı Kurtuluş Mücadele’sinin şanlı sonucu olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları olarak gururla, onurla anmak, ayrıca kendimizi geçmişin mirasçıları olarak görerek her zamankinden daha çok çalışmak gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Ayten Akcan,

“İleri görüşlülüğü, devrimci cesur kimliğiyle dünyaya örnek olan Atamızın tek tek hayata geçirdiği devrimler, ilkeler ve elbette bize armağan ettiği Cumhuriyet her daim yol gösterici olmuştur, bu emanete sonsuza dek sahip çıkmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Kulübü yönetim kurulu üyesi olan Haşim Emin Ünlü günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Haşim Emin Ünlü “Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu” diyerek aslında Cumhuriyet fikrinin birlik ve beraberliği artıran bir unsur olduğunu vurguladı.

Program öğrencilerin serbest kürsü konuşmalarıyla devam etti. Alanda bulunan tüm Hitit Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve Çorum halkı ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyleyerek 29 Ekim’i coşkuyla kutladılar. Program andın okunması ve yürüyüş ile sona erdi.

