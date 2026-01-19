2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında, Çorum–Kırıkkale (Delice) Hızlı Tren Hattı için 26.438.123.936 TL kaynak ayrıldı. Ayrılan bu bütçe, programın en büyük kalemleri arasında yer alırken, yapım çalışmalarının hızlanarak ve artarak devam etmesini sağlayacak.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nda hızlı tren hattına ayrılan kaynağın, Çorum’un geleceği adına tarihi bir eşik olduğunu ifade etti.

Milletvekili Ahlatcı, Ankara’da yürütülen temas ve takip sürecine de dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nda Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren Hattı için ayrılan 26,4 milyar TL’yi aşan kaynak, bu yatırımın devletimizin öncelikleri arasında açıkça yer aldığını göstermektedir. Ankara’da, şehrimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor; Çorum’umuzu geleceğe taşıyacak bu büyük yatırımın her aşamasını titizlikle izliyoruz. Bu güçlü bütçe sayesinde yapım çalışmaları planlı, hızlı ve kesintisiz şekilde ilerleyecektir.

Hızlı tren hattı; Çorum’un sanayi üretim gücünü, ticaret ve lojistik kapasitesini, turizm hareketliliğini, sosyal ve ekonomik yaşamını doğrudan etkileyecek stratejik bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere üretim ve ihracat yapan firmalar için önemli avantajlar sunacak olan hızlı tren hattı, Çorum’u Anadolu’nun üretim, ticaret ve ulaşım ağlarıyla daha güçlü şekilde buluşturacak.

hızlı tren yatırımı gençlerin ve vatandaşların şehirler arası erişimini kolaylaştıracak. Bu yatırım, Çorum’un kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Hızlı tren, sadece bir ulaşım hattı değil; Çorum’un geleceğine yön veren güçlü bir adımdır.

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı ile birlikte asrın yatırımı olarak nitelendirilen Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren Hattı, Çorum’u ulaşımda, ekonomide ve sosyal yaşamda yeni bir seviyeye taşıyacak.

Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve tüm yetkililere şahsım ve Çorum adına teşekkür ediyorum. Bu yatırım, Çorum’umuzun geleceğine yapılan tarihi bir katkıdır ve şehrimizi çok daha güçlü bir konuma taşıyacaktır”