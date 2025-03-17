AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi kapsamında Delice ilçesine hızlı tren istasyonu kazandırılması için proje çalışmalarına resmen başlandığını duyurdu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kaplan;

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yaptığımız girişimler ve yüklenici firma ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Delice İstasyonu’nun proje planlamasına dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu önemli gelişme, ilçemizde istihdam kaynağı yaratacak ve bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayacaktır. Sürecin bu aşamaya gelmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Sn. Veysi Kurt’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, sürecin her aşamasında büyük emek veren Delice Belediye Başkanımız Yılmaz Uyan’a teşekkür ediyorum. Planlama ve proje çalışmaları titizlikle devam edecek, ilçemize en iyi hizmeti kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Delice’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı