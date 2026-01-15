İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Delice-Çorum hızlı tren projesi ile ilgili bilgi veren Vali Ali Çalgan, projenin hızla ilerlediğine dikkat çekerek, 9 ay gibi kısa bir sürede projenin yüzde 20’sinin tamamlandığını söyledi.

Kırmızı ışıkta geçen yandı! 80 bin liraya kadar çıkıyor
Kırmızı ışıkta geçen yandı! 80 bin liraya kadar çıkıyor
İçeriği Görüntüle

Vali Çalgan; "2025 yılının son günlerinde hızlı tren şantiyesinde sayın bakanımızın başkanlığında yaptığımız bir toplantıda hızlı tren projesinin çok hızlı bir şekilde devam ettiği yönünde görüştük. Hali hazırda 850 iş makinesi ve 3 bin kişi 24 saat esasına göre, çalışmalar devam ediyor. Geçen sene bahar aylarında temel atma töreni yapmıştık. Aradan geçen 9 ay gibi bir sürede yıl sonu itibariyle yüzde 20 iş bitirme gerçekleşti." dedi

Muhabir: Fatih Battar