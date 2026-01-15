İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Delice-Çorum hızlı tren projesi ile ilgili bilgi veren Vali Ali Çalgan, projenin hızla ilerlediğine dikkat çekerek, 9 ay gibi kısa bir sürede projenin yüzde 20’sinin tamamlandığını söyledi.

Vali Çalgan; "2025 yılının son günlerinde hızlı tren şantiyesinde sayın bakanımızın başkanlığında yaptığımız bir toplantıda hızlı tren projesinin çok hızlı bir şekilde devam ettiği yönünde görüştük. Hali hazırda 850 iş makinesi ve 3 bin kişi 24 saat esasına göre, çalışmalar devam ediyor. Geçen sene bahar aylarında temel atma töreni yapmıştık. Aradan geçen 9 ay gibi bir sürede yıl sonu itibariyle yüzde 20 iş bitirme gerçekleşti." dedi