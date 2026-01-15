HT Spor’a konuk olan Çorum FK'nın Senegalli golcüsü Çorum FK'yla gerçekleştirmek istediği hedefleri anlattı.

Çorum FK'nın devre arasında Eyüpspor'dan transfer ettiği Mame Thiam, neden Çorum'a geldiğini ve Çorum FK'yla hedeflerini paylaştı.

'Çorum'a gelip imza attığım için Çorumspor ailesine katıldığım için çok mutluyum.' diyen Thiam, Çorum'un efsanesi olmak istediğini söyledi.

Süper Lig'den ve Avrupa'dan çok sayıda teklif gelmesine rağmen Çorum FK'yı tercih ettiğini belirten Thiam;

"Şunu söyleyebilirim ki hocamız çok tecrübeli. Daha önceden de birinci ligdeki takımları takip ediyordum. Çorum'u da takip ediyordum. Şöyle bir durumu vardı Çorum'un çok iyi top oynuyorlar, çok iyi top oynuyoruz ama bazı bitiricilikte sorunlar yaşanıyordu ama ben de bu yüzden buraya geldim. İnşallah sezon sonunda takıma katkı sağlayarak Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum ve bir de şunu söylemek istiyorum; Beni çok güzel karşıladılar. Burada çok iyi bir proje var, çok güzel bir yapı var. Başkanlarımız, hocamız, çalışanlar herkes beni iyi karşıladı. Elimden gelen her şeyi yapıp bu takıma Süper Lig'e çıkartacağız inşallah. Süper Lig'den üst düzey teklifler geldi. Yurtdışından da teklifler geldi ama bana anlatılan proje, Çorum FK’nın hiç Süper Lig’e çıkamaması, burada bulunan yapılanma ve takım arkadaşları benim ilgimi çekti. Çorumspor hiç Süper Lig’e çıkmamış bir takım ve ben de böyle bir challangenin içinde olmak istedim. Takımı Süper Lig’e çıkarmak için elimden geleni yapacam ve Çorum’un efsanesi olmayı istiyorum." dedi

1.Lig'in kolay bir lig olmadığını aktaran Thiam; "Son zamanlarda Süper Lig’den ve yurtdışından çok kaliteli oyuncular ve yetenekli futbolcular buraya gelmeye başladı. Süper Lig ile 1.Lig arasında bazı farklar var ama burası da çok kolay bir lig değil. Biz her zaman yarışın içinde olacağız. Önümüzde çok maçlar puan farkı önemli değil. Elimizden geleni yaparak sabırla maç maç giderek Süper Lig’e çıkacağız." şeklinde konuştu

Türkiye Süper Liginin en çok gol atan 5 yada 10 golcüsü arasına girmeyi hedeflediğini dile getiren Senagalli golcü; "Hangi takıma gidersem gidiyim bana çok iyi davrandılar. Çok iyi karşılandım. Ben niye Çorum’u seçtim. Çünkü Çorumla Süper Lig’e çıkmak istiyorum. Çorumla Süper Lig’e çıktığımda da gol sayı hedefime ulaşarak Türkiye Süper Lig tarihinin en çok gol atan 5 yada 10 futbolcusunun içine girmek istiyorum. Bu yüzden ben Çorum’a geldim ve ben hedeflerimi Çorumla beraber gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı