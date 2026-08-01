Hak-İş Çorum İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Şahin, 28 Temmuz 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan işkolu istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, Hizmet-İş Sendikası’nın büyümesini sürdürerek zirvedeki yerini koruduğunu söyledi.

Açıklanan verilere göre sendikanın üye sayısının 286 bin 94’e yükseldiğini belirten Şahin, bir önceki döneme göre yaklaşık 10 bin kişilik artış sağlandığını ifade etti.

Bu sonuçla birlikte Hizmet-İş’in bir kez daha Türkiye genel işler kolunun ve Hak-İş Konfederasyonu’nun en büyük sendikası olduğunu vurguladı.

Ev işçilerinin örgütlenmesine de dikkat çeken Şahin, resmi istatistiklerde yer almamasına rağmen 144 bin 142 ev işçisinin sendika çatısı altında bulunduğunu belirtti. Bu rakamla birlikte toplam üye sayısının 430 bin 236’ya ulaştığını kaydetti.

Türkiye genelindeki sendikal verilere de değinen Şahin, işçi sayısının 17 milyon 630 bin 475’e yükseldiğini, sendikalaşma oranının ise yüzde 13,79 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Hizmet-İş’in 48 yıldır emek ve adalet mücadelesi verdiğini belirten Şahin, “Türkiye’nin dört bir yanında işçilerimizin haklarını savunmaya devam ediyoruz. Genel işler işkolunda çalışan tüm emekçi kardeşlerimizi Hizmet-İş çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz” dedi.

Şahin, elde edilen başarının teşkilatın ortak emeğinin sonucu olduğunu belirterek, sendikaya destek veren tüm üyelere ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Açıklamasında, sendikal mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve emekçilerin haklarının korunması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.