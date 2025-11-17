Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Yargıtay üyeleri Çorum’da bir dizi ziyarette bulundular.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyeleri Hakan Yüksel, Cengiz Aydemir, Yargıtay Üyeleri Murat Pala ve Çetin Durak, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşat Serbes ile Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Abdullah Çayır ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ilk olarak Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, misafirlerine teşekkür etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Yargıtay üyeleri daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Başkan Aşgın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

