Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin babası Rüştü İbbiği ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin geçtiğimiz Cuma günü yapılan cenaze törenine BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandın, Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte katıldı. Tören sonrası Güney, beraberindeki heyetle birlikte şehidin baba ocağını ziyaret ederek baba Rüştü İbbiği’ye taziyelerini iletti.

Ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı Güney, şehit babasını telefonla Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştürdü. Destici, telefonda aileye başsağlığı dileyerek sabır ve metanet diledi.

Destici, kahraman şehit Burak İbbiği’ne Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

