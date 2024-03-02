Çorum’da Pala Dayı olarak bilinen ülkücü camianın sevilen isimlerinden Hüseyin Ayvalı son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Uzun yıllar MHP İl Başkanlığında görev yapan Hüseyin Ayvalı'nın vefatı sevenlerini üzdü.
Merhumun cenazesi, bugün Laçin’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Murat Çetin