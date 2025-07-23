2 yıl önce hayatını kaybeden 21. Dönem Çankırı Milletvekili, Ser Döküm A.Ş. Kurucu Başkanı Hüseyin Karagöz için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Organize Sanayi’de faaliyet gösteren Ser-Döküm fabrikasının bahçesinde düzenlenen mevlid programında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Mevlid programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Alper Zahir, Saadet Partisi Şuayip Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Karagöz ailesi, fabrika yönetimi ve çalışanları katıldı.
Muhabir: Fatih Battar