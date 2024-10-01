Alagöz Holding Iğdır FK cuma akşamı Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

Geçen sezon şampiyon olarak yükseldiği 1. lige yüksek bütçeli transferler ile giren ve ligin favorileri arasında gösterilen Iğdır FK son iki maçta aldığı mağlubiyetlerin ardından Çorum FK maçının hazırlıklarına moralsiz başladı.

Hafta sonunda sahasında Erzurumspor’a 2-1 mağlup olan ve bu maçın ardından karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösteren Iğdırspor Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Çorum FK maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yedi maç sonunda topladığı 10 puanla onuncu sırada bulunan Iğdır FK’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Erzurum maçını unutmalarını istedi.

Koşukavak bu maçtan gereken dersleri çıkartarak Çorum maçına odaklanmalarını istediği futbolculardan hafta boyunca tam konsantrasyon istedi.

Isınma koşularının ardından çabuk kuvvet hareketleri ile devam eden antrenman son bölümde ise taktik çalışma ile sona erdi.

Iğdır FK Çorum maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.