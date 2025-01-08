Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken ilk sırayı 56.8 milyar dolarla İstanbul aldı. 2024 yılında ihracatını en çok artıran illere bakıldığında ise Kocaeli 2 milyar 188 milyon dolarla birinci olurken, onu 2 milyar 104 milyon dolarla Çorum takip etti.

‘Yükselişin ardındaki nedenleri’ Hürriyet’e anlatan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, “Artık ihracatta Türkiye’nin ilk beşinde kalmaya odaklandık” dedi.

İşte Başaranhıncal'ın Hürriyet'e yaptığı değerlendirme: