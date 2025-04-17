Ahlatcı Çorum FK’da yeni sezon loca satışları devam ediyor. Şu ana kadar iki loca satıldı diğerleri için teklif bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2025-26 sezonunda Çorum FK maçları için stadyumda bulunan 18 locanın satışında ilk olarak geçtiğimiz sezonda locası bulunan Boyyem tarafından bu sezonda alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon için ikinci loca satışı Gülpa ve Kellegöz Yapı Malzemeleri tarafından alındı. İki firma yeni sezonda 16 nolu locadan maçları izleyebilecekler.

Yeni sezon loca satışlarından elde edilen gelir ile kırmızı siyahlı kulüp hem bu sezonu borçsuz tamamlamak hemde yeni sezona katkı sağlamayı amaçlıyor.