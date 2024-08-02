Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali arkasındaki alana yapılacak olan 2. Oto Galericiler Sitesi’ndeki dükkanlar için kura çekimi yapıldı.

40 dönümlük alana inşaa edilecek olan 2. Oto Galericiler Sitesi’nin tapusu alınırken, 89 dükkan için dün kura çekim töreni düzenlendi.

Çoru Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık, 30 dükkanın anahtar ve tapu tesliminin Ekim ayında teslim edileceği müjdesini verdi.

Törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 2.Oto Galericiler Sitesi’nin Çorum ve Çorum halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, galerici esnafına yeni işyerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Kura çekim törenine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve galerici esnafı katıldı.