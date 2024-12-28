İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Necat Yazıcı, U15 Futbol Ligi’nde, İl Özel İdare Gençlikspor’la Kargıgücü maçında yaşanan olaylar üzerine açıklama yaptı.

'OLAYLARI ASLA TASVİP ETMİYORUZ'

Maçta yaşanan olayları asla tasvip etmediklerini belirten Necat Yazıcı, "Futbol şubemizi derhal kapatmış bulunuyoruz. Ancak şurası da iyi bilinsin ki, futbol şubesini kapatmış olmamız bu branşta oynayan çocuklarımızı mağdur edeceğimiz anlamına gelmiyor. Sporun futbol dışında da pek çok branşı var" dedi.

Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde gelişen olaylardan dolayı spor kamuoyuna bir açıklama yapma zarureti ortaya çıkmıştır.

'SPORA BAKIŞ AÇIMIZ SKOR EKSENLİ DEĞİL'

Kulüp olarak branş farkı gözetmeksizin spora ve sportif çabalara bakışımız, tabelaya yansıyan skor eksenli değildir. Sporun insana ve bilhassa çocuklarımıza ve gençlerimize ahlaken bir katkı sağlamadığı herhangi bir durumda skor tabelasında ne yazdığının, boynumuza hangi madalyanın takıldığının bizim için hiçbir kıymeti bulunmamaktadır.

Kulüp olarak kendi mütevazı bütçemizle bugüne kadar çocuklarımıza imkan sağlamanın ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak suretiyle gelecekte onların iyi birer vatandaş, hayırlı birer evlat ve milletine, insanlığa faydalı fertler olarak yetişmesine katkıda bulunmanın derdinde olduk.

Sporun rekabetçi yapısından kaynaklanan bir hırsı içerdiğini de elbette biliyoruz. Ama makul düzeydeki o doğal hırsın, müsabıkların birbirine zarar vermesine dönüşmesini, şiddete ve kötü görüntülere yol açmasını ne sporcularımız, ne yöneticilerimiz, ne de hocalarımız açısından kabul edilebilir buluyoruz.

Branş farkı gözetmeksizin, kulübümüzün, içinde şiddetin geçtiği bir cümlede, bir yorumda, bir olayda yer almasına asla tahammülümüz yoktur.

Bizler de diğer tüm saygıdeğer spor kulüplerimiz gibi sportif faaliyetleri ve bunlardan elde edilecek başarıları ahlakın, sportmenliğin, erdemin önüne koymadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz.

Kamuoyu iyi bilmelidir ki faaliyet gösterdiğimiz branşlarda hocalarımızla da biz ancak bu şartlarda çalışacağımızı, aksi durumlarda faaliyetlerimizi sonlandıracağımızı kuvvetle belirterek yola çıkıyoruz. Bu şartların, hangi şekilde oursa olsun, ihlal edilmesi halinde, biz kulüp yönetimi olarak ahlaki amaçlarımıza ulaşamadığımızı kabul ederek o branştaki faaliyetlerimizi de sonlandırıyoruz.

'FUTBOL BRANŞIMIZI DERHAL KAPATTIK'

Önceki yıllarda da benzer bir durumla karşılaşmış ve yine aynı şekilde futbol şubemizin faaliyetlerini bir süre askıya almıştık. Geçen yıl, daha üst kategorilerde müsabakalara katılmamak kararlılığıyla sadece ortaokul yaş gruplarında futbol branşımızı yeniden aktif hale getirdik. Çalıştığımız hoca arkadaşlarımızla da bugüne kadar istediğimiz düzeyde ve amaçlarımıza uygun bir gayreti gösterdik, sporcularımızın ailelerinin de takdirini kazandık. Ancak geçen hafta asla tasvip etmediğimiz, hiçbir zaman da tasvip etmeyeceğimiz bir şiddet olayının içinde yer almış olmamız nedeniyle de başlangıçtaki temel prensiplerimiz doğrultusunda futbol şubemizi derhal kapatmış bulunuyoruz.

'PEK ÇOK BRANŞTA VARIZ'

Ancak şurası da iyi bilinsin ki, futbol şubesini kapatmış olmamız bu branşta oynayan çocuklarımızı mağdur edeceğimiz anlamına gelmiyor. Sporun futbol dışında da pek çok branşı var.

Biz tüm gayretimize rağmen futbol branşında içinde şiddetin geçtiği bir cümlenin, ortamın dışında kalmayı başaramadık ve bundan da büyük bir üzüntü duyduk. Ancak bunu başarabilen kulüplerimizi de takdirle izliyor ve iştiyakla destekliyoruz.

'ÇOCUKLARIMIZA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bundan sonra kulüp olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun diğer branşlarına yönlendirmek suretiyle onların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamayı yine sürdüreceğiz.

Spor kamuoyuna ve Çorum halkımıza saygılarımızla bildiririz."