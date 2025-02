İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Uygulama Merkezi faaliyete başladı.

Merkezden doktor, ilk ve acil yardım teknikeri, acil tıp teknisyeni, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi unvanlara sahip acil servislerde ve ambulanslarda görev yapan özel sağlık tesisleri dâhil tüm sağlık personeli hizmet alabilecek.

Ayrıca eğitim merkezinde halka yönelik ilk yardım eğitimleri de verilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, acil sağlık hizmetleri çalışanlarına yönelik olarak Temel Eğitim, Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi(İLYAD), Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi(ÇİLYAD) Travma İleri Yaşam Desteği Eğitimi (TİLYAD), Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi, Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi, Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi, Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım Eğitimi, Oksijen Tüpü ve Sistemlerinin Güvenli Kullanımı Eğitimi, Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Komuta Kontrol Merkezi Eğitimi, Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Tehditler Eğitimi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi temel eğitimlerinin teorik ve uygulamalı olarak eğitim ve uygulama merkezinde verileceği belirtilerek, “Eğitim merkezimizde 100 m² ve 75 m² bölümden oluşan 2 adet teorik salon, 100 m² bölümden oluşan iki adet simülasyon salonu ve ambulans maketimiz mevcuttur. Simülasyon salonlarımız katılımcılarımıza gerçek olay yerini birebir olarak yaşatacak şekilde dizayn edilmiş uygulama alanlarına sahip olup; gerçeğe yakın senaryolar hazırlanarak eğitimlerin verilme imkânı sağlanmaktadır. Salonlarımızda gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılarımız gerçek insan modeline birebir benzeyen maketler üzerinde ve robotik sistemler kullanılarak eğitimler verilerek acil sağlık hizmetleri çalışanlarının her türlü zor şartlarda görev alabilecek şekilde hazır tutulmaları amaçlanmaktadır. Eğitim salonlarımızda uygulama yapan personellerimizi eğitime tabi diğer personellerimiz tek yönlü görüntü veren özel camlar ile ayırt edilmiş izleme alanlarından takip ederek eğitimin her anına katılım sağlamakta ve uygulama yapan personelden daha verimli geri dönüşler alınabilmektedir. Salonlarımız görüntü ve ses sistemleri ile donatılmış olup, eğitimlerin her anı kayıt altında yapılmakta ve ilgili görüntüler gerek eğitim esnasında gerekse de uygulama sonunda katılımcılara izletilerek yapılan uygulamalar üzerinde değerlendirme imkânı sağlanmaktadır. Acil sağlık gereksinimi duyulduğunda olay yerine acil sağlık ekiplerimiz ulaşana kadar hastalarımıza yapılabilecek müdahalelerin öğretildiği temel ilkyardım eğitimleri de gene bu salonlarda halkımıza yönelik olarak verilebilmektedir. Ülkemizde az sayıda örneği bulunan eğitim ve uygulama (simülasyon) merkezimizde öncelikle kendi ilimizin çalışanlarına eğitimler verilmeye devam edilecek olup, talep gelmesi halinde çevre illerin acil sağlık hizmetleri çalışanlarına da eğitimler verilebilecektir.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Uygulama Merkezinde 2025 yılı Ocak ayında ilimiz acil sağlık hizmetleri çalışanlarına yönelik olarak müdürlüğümüz eğitmenleri tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi, Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi (İLYAD), Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi(ÇİLYAD) Travma İleri Yaşam Desteği Eğitimi (TİLYAD) ve Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimleri verilmiştir. Eğitimlere toplamda 61 acil sağlık hizmetleri çalışanımız katılım sağlanmıştır. Ayrıca aynı salonlarda Ocak ayında halkımıza yönelik olarak 107 kişiye yetki belgeli ilk yardım eğitimi düzenlenmiştir” denildi.

(Haber Merkezi)