Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kargı ilçesinde devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

Zehir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Anılcan Tahsin Karahan ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette Başhekim Dr. İsmail Bayazit ve Hastane Müdürü Hüsnü Kılpelit, Zehir'e hasta yoğunluğu, teknik altyapı, hizmet kapasitesi ve ve verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Zehir, hastanedeki ameliyathanenin en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.