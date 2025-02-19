Çorum 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü, Alaca ve Ortaköy ilçelerindeki bütün okullarda, Osmancık ilçesinde de taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından hıfzıssıhha kurullarınca bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Ortaköy Kaymakamlığı da ulaşımda aksama yaşanan ilçede okulların 19 Şubat'ta 1 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitim veren okullarla köy okullarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.