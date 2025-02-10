Çorum İş Kadınlarından bu yıl ilk kez ilimizi Kadınlar 3. Futbol Liginde temsil edecek olan Buharaspor’a forma desteği.

Çorum İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen konferansın sonunda düzenlenen törenle İş Kadınları Derneği tarafından formaları teslim edildi.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Ebrugül Çömüz malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada bayan futbol takımına başarılar diledi. Çömüz yaptığı konuşmada ‘Spor, azim, disiplin ve takım ruhunun en güzel yansımalarından biridir. Çorum’un güçlü ve yetenekli kız futbol takımını desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Bu yolda gösterdikleri emek, kararlılık ve başarıları için tüm sporcularımızı yürekten kutluyoruz.

Takımımızın gelişimi ve başarısı için büyük emek harcayan Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a,Çorum Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ferhat Arıcı’ya, Çorum Buhara Spor Kulüp Başkanı ve antrenör Fatih Atlı’ya, Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’a, ve teknik ekibe ayrıca teşekkür etmek isteriz.

Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde genç sporcularımız hem sahada hem de hayatın her alanında güçlü bireyler olarak yetişiyor.Bugün, göstermiş oldukları gayret ve başarıları ödüllendirerek onları bir kez daha motive etmek istedik. Çorum’un adını gururla temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, takımımıza başarı dolu bir sezon diliyoruz’ dedi.