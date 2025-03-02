KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere ilaç olmaya devam ediyor. Program ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak. 2025 yılı 1'inci dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025.

GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL DESTEK VERİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında iş kuracak ve işini büyütmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını duyurdu. Programın 2025 yılı 1. dönem başvurularının 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

GEÇEN YIL 1631 PROJEYE 2.2 MİLYAR TL DESTEK VERİLDİ

Bakan Kacır, programın girişimcilere sağladığı katkılara dikkat çekerek, 2024 yılı boyunca açılan üç başvuru döneminde toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon TL kaynak aktarıldığını vurguladı.

1. Dönem (Mayıs-Haziran 2024): 521 projeye 660 milyon TL destek sağlandı.

2. Dönem (Ağustos 2024): 543 projeye 725 milyon TL ödeme yapıldı.

3. Dönem (Aralık 2024): 567 projeye 815 milyon TL finansman verildi.

2025 KOSGEB BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH AÇIKLANDI

Kendi işini kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyenler, KOSGEB’in sunduğu destekten yararlanmak için başvurularını kaçırmamalı. Bakanlık açıklamasına göre, girişimciler 2025’in ilk başvuru dönemine 1-31 Mart tarihleri arasında katılabilecek. Başvuru sürecine dair her bilgiye KOSGEB’in resmi internet sitesinden ulaşılacak.