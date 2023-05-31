Çorum’un tanınmış iş insanlarından İsmail Dölek (89), bugün saat 10.00 sıralarında, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Saray Petrol Sahibi Edip, Erdal, Ekrem Dölek’in babaları, Saraylım Tarım Sahibi Mustafa Ilıca’nın kayınpederi, Mali Müşavir Hasan Tahsin Dölek’in amcası olan İsmail Dölek’in cenazesi, yarın Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.