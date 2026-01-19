İskilip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için uzun süredir beklenen önemli bir adım atıldı.

İskilip OSB’nin altyapı çalışmaları için 595 milyon lira ödenek tahsis edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım programına alındığı açıklandı.

Müjde, İskilip Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Belediye Başkanı İsmail Çizikci, OSB altyapı programının onaylandığını duyurarak, gelişmeyi “İşimiz, gücümüz memleket… OSB’de tarihi adım” sözleriyle değerlendirdi.

Başkan Çizikci açıklamasında, İskilip’in üretim, istihdam ve kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşıyan OSB altyapı programının resmen yatırım programına alındığını belirterek, “Memleketimize hayırlı olsun” dedi.

SANAYİ VE İSTİHDAMA GÜÇ KATACAK

İskilip OSB’nin altyapı sürecinde kritik bir eşiğin aşıldığını vurgulayan Çizikci, bu gelişmenin ilçenin sanayi hamlesini güçlendireceğini, yatırım ortamını hızlandıracağını ve yeni iş alanlarının önünü açacağını ifade etti.

TEŞEKKÜR VE VEFA MESAJI

Başkan Çizikci, OSB altyapı programının onaylanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci ve katkı sunan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çizikci, OSB sürecinin hayırla devam etmesi temennisinde bulunarak, yatırımın İskilip’e ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. (Haber Merkezi)