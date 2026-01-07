İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası, 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısı için tüm üyelerine davette bulundu.

Oda Başkanı Abdurrahman Uysal, genel kurulun saat 10.00’da, Sebze Pazarı’nda bulunan cemiyet binasında yapılacağını açıkladı.

Uysal, toplantının oda faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin kararların alınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Uysal, yaptığı çağrıda tüm üyelere seslenerek, “Genel kurula katılmanızı rica eder, saygılar sunarım.” ifadelerini kullandı.

İskilip’te taşımacılık ve şoför esnafını yakından ilgilendiren genel kurulun, yüksek katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

