İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İskilip ve Dodurga’da organik tarımla uğraşan çiftçileri ziyaret etti.

İskilip’e bağlı Şeyhköy’de organik tarım üreticilerini ve ayrıca çilek üretimi yapan Kıbrıs Gazisi Şükrü Bodur’u, ardından da Dodurga’nın Dikenli Köyü’nde organik üretime başlamak isteyen üreticileri ziyaret eden Hasan Taş, sahada incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında üreticilerle birebir görüşmeler yapılarak bölgenin tarımsal potansiyeli değerlendirildi. Başta organik çilek olmak üzere çeşitli tarımsal üretim alanlarında; organik üretim imkânları, organik çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üreticilerle iş birliği ve yeni projelerin planlanması yapılarak teknik inceleme ve değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Teknik ekip tarafından üretim parsellerinde yapılan incelemeler doğrultusunda, bölgede organik üretimin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yeni adımlar atılması için üreticilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

