İskilipgücüspor, Namsan AŞ ile protokol gereği Yeşilay Çorum Şubesi ile ortak eğitimi İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine Okul İdarecileri, İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu katıldı. Eğitimi Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Remza Burcu Bekleviç, İskilip İlçe Temsilcisi Fehmi Yağlı, Yeşilay Gençlik Komisyonu Başkanı Efrahim Taş ve Genç Yeşilay Gönüllüsü Hüseyin Erkan yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdiler.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu kulüp ana sponsoru Namsan AŞ Başkanı Ahmet Namlı ile yaptıkları protorol doğrultusunda Yeşilay Çorum Şubesi ile İskilip’te sezon boyu eğitimler vereceklerini ve bunun ilkininde başarı ile tamamladıklarını söyledi.

Armutçu konuşmacıları dinleyen öğrencilerin büyük bölümünün Yeşilay Gönüllüsü olmaya karar verdiğini belirterek bu organizede kendilerine her türlü desteği veren başta Yeşilay Çorum Şubemizin Başkanı ve yöneticilerine eğitimcilerine, Okulum Mesleki ve eknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne , Sponsor Namsan A.Ş sahibi Sayın Ahmet Namlı ' ya teşekkür etti ve ‘ İskilipgücüspor Kulübü gönüllü bir Yeşilay iştirakcisi ve destekçişidir her zaman’ dedi.