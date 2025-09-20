Çorum Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile Turkcell Global A.Ş. Çorum Bölge Müdürlüğü arasında 20 katılımcının yer aldığı İşbaşı Eğitim Programı protokolü imzalandı.

Program, iş arayan bireylerin istihdama kazandırılması ve sektör ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirildi.

İmza töreninde konuşan Çorum Çalışma ve İşkur İl Müdürü Levent Tuzcu, kurum olarak hem işverenlerin hem de iş arayan vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Tuzcu, KİBAP, NİYEP ve İEP gibi çeşitli destek programları sayesinde Çorum’da faaliyet gösteren işletmelere önemli katkılar sağlandığını vurguladı.

İl Müdürü Tuzcu, bu tür iş birliklerinin birçok alanda ve sektörde artarak devam ettiğini de ifade ederek, “Amacımız; istihdamı artırmak, nitelikli iş gücünü desteklemek ve iş dünyasının ihtiyaçlarına çözüm sunmaktır,” dedi.

Program kapsamında kursiyerler, teorik bilginin yanı sıra sahada da deneyim kazanarak mesleki gelişimlerini sürdürecek. Protokol töreni sonrası İl Müdürü Tuzcu, Turkcell Global Çorum temsilcilerine teşekkür ederek, kursiyerlere başarılar diledi. (Haber Merkezi)