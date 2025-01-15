Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi İstanbulspor’u maçta tek başına destekleyen taraftar yine ilgi odağı oldu.

Sarı Siyahlı takımın tüm deplasman maçlarına giden genç taraftar kulüp bayrağı ve forma ve eşofmanları ile misafir tribünde tek başına maçı izledi.

Maç boyunca büyük heyecan yaşayan sarı siyahlı kulüp taraftarı maçın son dakikalarında gelen üçüncü golle sahadaki futbolcular gibi oda yıkıldı.

Misafir tribünde tek başına taraftar için alınan Emniyet tedbirleri ise işin diğer ilginç yanı oldu.

Yaklaşık 20 kadar Emniyet mensubu misafir tribününde görev yaparak bir taraftarın güvenliğini sağlamaya çalışması dikkat çekti.

Maç sonunda sarı siyahlı taraftar bayrağını toplayarak Çorum’dan üzgün ayrıldı.